Migranti: Ue su ordinanza Musumeci, azioni intraprese rispettino legge asilo e obblighi internazionali

- Tutte le azioni intraprese in materia migratoria devono rispettare la legge europea sull'asilo e gli obblighi internazionali. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Adalbert Jahnz rispondendo a una domanda "in merito all'azione del presidente della (Regione) Sicilia. Stiamo seguendo la situazione molto da vicino e siamo in stretto contatto con il governo italiano", ha detto. "Dal nostro lato possiamo solo ricordare che tutte le azioni intraprese devono rispettare gli obblighi delle legge sull'asilo dell'Ue e internazionali", ha aggiunto. "La Commissione europea lavora molto da vicino con il governo italiano sulle questioni migratorie e a questo proposito ricordiamo un viaggio della commissaria Johansson con i ministri italiani Lamorgese e Di Maio in Tunisia all'inizio del mese per parlare del sostegno economico alla Tunisia e alla lotta ai trafficanti di migranti", ha continuato. "Presto sarà organizzato un gruppo per affrontare queste questioni in concreto al più presto. Inoltre la Commissione europea continua a fornire un sostegno molto significativo sia operativo che finanziario all'Italia", ha ricordato il portavoce.(Beb)