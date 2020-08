Romania-Ungheria: colloqui tra ministri dell'Interno sua libera circolazione dei cittadini romeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno romeno, Marcel Vela, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo ungherese, Sandor Pinter, sul tema delle limitazioni al traffico per i cittadini stranieri imposte da Budapest, essendo stata accettata la proposta della parte romena di mantenere aperti altri quattro valichi di frontiera, rispetto agli otto inizialmente comunicati. Lo riferisce il ministero dell'Interno di Bucarest con un comunicato. La fonte citata afferma che il traffico merci internazionale non sarà limitato e avverrà nelle stesse condizioni di prima. I due ministri hanno inoltre concordato l'operatività il prima possibile del nuovo valico di frontiera Borsch II, che sarà inaugurato il 4 settembre 2020. Su invito del ministro Vela, le due parti hanno concordato di organizzare un incontro a fine settembre per discutere le questioni relative alle relazioni bilaterali tra le due istituzioni. (Rob)