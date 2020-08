Genova: accoltella il compagno in casa, arrestata 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe tentato di uccidere il compagno al culmine di una lite, è stata arrestata nel Genovese una donna di 29 anni. L'intervento dei carabinieri è stato sollecitato da una chiamata d'emergenza che segnalava urla provenienti dall'abitazione della coppia. I militari hanno trovato la donna sulle scale, l'uomo invece era riverso in terra in camera da letto. Era stato colpito al petto con un coltello. E' stato soccorso e operato all'ospedale San Martino di Genova, i medici non hanno sciolto la prognosi. La 29enne, invece, è stata arrestata e trasferita in carcere. (Ren)