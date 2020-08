Cina: ministero Commercio allarga inchiesta su vino australiano dai prezzi ai sussidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 agosto l’Ufficio indagini e rimedi commerciali dello stesso ministero ha comunicato l’avvio dell’inchiesta antidumping in seguito a una richiesta ricevuta il 6 luglio dall’associazione nazionale dei produttori di vino per accertare se i produttori australiani abbiano venduto vino in contenitori di misura inferiore a due litri a prezzi ridotti nell’ultimo quinquennio danneggiando i produttori cinesi. L’Ufficio ha precisato che gli accertamenti riguarderanno gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; che verranno effettuati ai sensi del Regolamento antidumping della Repubblica Popolare Cinese, con particolare riferimento agli articoli 11-16. L’indagine durerà un anno, fino al 18 agosto 2021, con la possibilità di un prolungamento fino al 18 febbraio 2022. (segue) (Cip)