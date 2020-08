Cina: ministero Commercio allarga inchiesta su vino australiano dai prezzi ai sussidi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le inchieste potrebbero mettere a rischio esportazioni dall’Australia per un valore di 1,2 miliardi di dollari. La Cina, infatti, è il più grande mercato per l’industria enologica australiana: nell’ultimo anno finanziario ha accolto il 37 per cento dell’export, per un valore di 1,2 miliardi di dollari su un totale di tre miliardi. La Cina precede di gran lunga il secondo mercato, quello degli Stati Uniti, che nel 2019-20 hanno importato vino australiano per 430 milioni di dollari. I produttori degli Stati dell’Australia Meridionale e del Victoria sono i più esposti all’inchiesta perché esportano verso la Cina il quadruplo del vino rispetto al Nuovo Galles del Sud. (segue) (Cip)