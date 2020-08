Ue: ministro Esteri ungherese, non può esserci un'Ue forte senza forti Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi membri dell'Unione europea hanno dovuto riconoscere di essere indifesi di fronte alla straordinarietà della pandemia di coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, parlando al Forum strategico in corso a Bled, in Slovenia. Nei primi mesi dell'emergenza tutti si sono ritrovati soli e la collaborazione è stata innanzitutto intergovernativa, cosa che ha peraltro determinato il sorgere di formati di cooperazione nuovi o rinnovati. "Abbiamo dovuto capire in fretta che gli Stati devono essere pronti a creare infrastrutture apparentemente irragionevoli in circostanze ordinarie", ha detto il capo della diplomazia di Budapest. Szijjarto ha sottolineato che un elemento essenziale della risposta ungherese alla pandemia è stata la responsabilità dei suoi cittadini di fronte all'emergenza. (segue) (Res)