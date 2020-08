Ue: ministro Esteri ungherese, non può esserci un'Ue forte senza forti Stati membri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogato se la crisi sanitaria ed economica determinerà un rafforzamento delle istituzioni europee o degli Stati nazione, il ministro ha respinto i termini in cui la questione viene posta. "Non credo di sia un conflitto tra Ue e Stati nazione. Credo che l'Ue possa essere forte solo se fondata su forti Stati membri. undici calciatori scadenti non formano una squadra forte", è stata la sua replica. A suo avviso la sfida ora è economica e l'Ue deve allentare le maglie rigide della normativa europea sugli aiuti di Stato. Tale legislazione è rigorosa e in circostanze normali questo è più che comprensibile. Tuttavia, precisa il ministro, le attuali circostanze non sono normali. Bisogna facilitare i finanziamenti pubblici miranti a sostenere gli investimenti delle imprese private. "Se non lo facciamo rischiamo di non uscire vincitori dalla nuova realtà economica che emergerà dalla pandemia", ha proseguito Szijjarto. (Res)