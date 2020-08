Spagna: premier Sanchez, per rilanciare il paese la parola chiave deve essere "unità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rilanciare l'economia della Spagna, duramente colpita dalla pandemia del coronavirus, la parola chiave deve essere "unità". Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, durante il suo intervento di oggi alla conferenza "La Spagna può. Recupero, trasformazione e resilienza" davanti ad una delegazione di imprenditori, sindacati ed esponenti della società civile, rimarcando come quello attuale "è tempo di accordi, incontri, trattative e onestà" per gettare le basi "della Spagna che vogliamo costruire". In tal senso, Sanchez ha evidenziato la necessità di istituzioni solide e di un "nuovo clima politico" caratterizzato da "stabilità ed unità" per affrontare "le sfide enormi" che attendono il paese. Secondo il premier, il male peggiore della Spagna "è sempre stato quello di non credere in se stessi", ed ora "è arrivato il momento di bandire questa diffidenza", in particolare in un momento in cui bisognerà affrontare "una crisi senza precedenti". (segue) (Spm)