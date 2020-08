Spagna: premier Sanchez, per rilanciare il paese la parola chiave deve essere "unità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese, tuttavia, non sarà più solo in quanto l'Europa "è stata all'altezza della situazione" e l'accordo del luglio scorso "rappresenta una nuova pietra miliare nella storia della ricostruzione europea" grazie alla mobilitazione di risorse su scala continentale "senza precedenti". Per il primo ministro spagnolo, oltre alla battaglia contro il virus è il momento di rilanciare l'economia, creare posti di lavoro, accelerare la transizione ecologica, il digitale e rafforzare la coesione territoriale. "Non possiamo tollerare ulteriori disuguaglianze o squilibri. Dobbiamo porre fine alla grave povertà", ha affermato Sanchez. Il premier, infine, si è detto grato per il lavoro degli scienziati, dei professionisti della salute e delle forze di sicurezza dello Stato. (Spm)