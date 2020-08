Regionali: Renzi, Toscana è Regione d'Europa, Ceccardi la vuole chiudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sovranismo "non fa bene alla Toscana. Vale per il turismo, l'export, l'agroalimentare". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a Cascina, presentando le liste del suo partito alle prossime regionali toscane. "Siamo cittadini del mondo, abbiamo bisogno della globalizzazione buona per il nostro made in Italy. Se ci chiudiamo siamo morti", ha evidenziato. "La nostra distanza con la Ceccardi è legata ai temi della Toscana che è regione d’Europa. Non non siamo contro di lei per ragioni ideologiche, noi siamo per i contenuti", ha concluso Renzi. (Rin)