Brasile: produzione acciaio cala in primo semestre del 17,9 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni hanno registrato un volume di 6,1 milioni di tonnellate, per una riduzione dell'8,1 per cento rispetto alla prima metà dello scorso anno. Anche le importazioni sono diminuite del 17 per cento, per un totale di poco più di un 1 milione di tonnellate, I dati presentati dall'istituto Acciaio Brasile, rivelano che l'industria siderurgica in Brasile è tornata a un livello simile a quello di 15 anni fa. Tuttavia, il presidente esecutivo Marco Polo de Mello Lopes si dice ottimista rispetto al futuro. "La sensazione è che il peggio sia passato, abbiamo toccato il fondo del barile ad aprile, ora siamo già in recupero", ha detto, sottolineando che per garantire la ripresa dello sviluppo nel settore è necessaria l'adozione di misure per stimolare le esportazioni, tra cui l'approvazione di sgravi fiscali previsti dal regime speciale per le società esportatrici (Reintegra). (Brb)