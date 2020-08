Sanità: Proietti (Uil), abolizione superticket fatto importantissimo, ora sì a Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'abolizione del superticket, che da domani sarà in vigore, "è un fatto importantissimo perché dà a tutti i cittadini l'opportunità di accedere alle prestazioni sanitarie superando iniquità e distorsioni e alleggerendo la spesa delle famiglie". Lo scrive in una nota Domenico Proietti, segretario confederale della Uil. "Adesso - prosegue - è il momento di ridefinire dalle fondamenta il servizio sanitario nazionale utilizzando i 37 miliardi del Mes dell'Unione europea. E' un'opportunità che l'Italia non può perdere e che il governo e tutte le forze politiche devono perseguire con determinazione".