Droga: Carabinieri Cassano d'Adda arrestano un ventenne e un 21enne per spaccio

- Nella serata tra sabato 29 e domenica 30 i Carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda hanno effettuato due arresti per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. In particolare i militari stazione carabinieri di Gorgonzola hanno arrestato in flagranza un ventenne romeno, pregiudicato. Il giovane era stato notato a Gorgonzola in via don Gnocchi e sottoposto a controllo di polizia: al termine di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 30,73 grammi di hashish e 40 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. I militari della stazione Carabinieri di Melzo (Mi), a Vignate hanno invece arrestato in flagranza un 21enne italiano, con precedenti di polizia. Il medesimo, notato all'interno del parcheggio di un centro commerciale alla guida di un autovettura è stato controllato e, al termine della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 51 grammi di marijuana e 300 euro in contanti. (Com)