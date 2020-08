Roma: Battaglia (Pd), ascoltare città sociale per progetto coraggioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel ritardo ormai clamoroso di 'soccorso' alla città che ha più bisogno e che più di altri ha vissuto violentemente l'impatto sociale ed economico della pandemia, in questi mesi dobbiamo impegnarci di più non solo per stimolare chi governa Roma ma anche per costruire con le realtà sociali ed economiche cittadine un percorso coraggioso per i prossimi anni". Così in una nota Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "Leggo con interesse e viva curiosità - aggiunge - la proposta della 'Rete dei numeri pari' che interroga la politica sull'aumento delle disuguaglianze nella città e sulle risposte condivise che vanno costruite: diritto all'abitare, welfare di comunità, mutualismo, valorizzazione dei beni comuni e quindi reti forti per contrastare criminalità e degrado. Roma non ha bisogno di principi e principesse rinchiuse ostinatamente in torri di avorio, ma di una grande squadra coraggiosa capace di ascoltare chi in questi anni ha avanzato proposte, chi c'è stato nonostante i tagli ai servizi alle persone, chi ha teso mani per tenere insieme una città complessa nelle sue mille sfaccettature. Non si ignori tutto questo, ma anzi ci si apra anche a quel riformismo che viene dal volontariato e dall'associazionismo: una visione concreta e alternativa che metta insieme diritti e responsabilità. Non limitiamo il dibattito su Roma a candidati e ad alleanze, come stucchevolmente abbiamo letto sui giornali per tutta l'estate, ma coraggiosamente ascoltiamo la città e facciamoci contagiare". (Com)