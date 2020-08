Conti pubblici: De Petris (Leu), avviare subito primi investimenti per ripresa a partire da messa in sicurezza territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, "le previsioni dell'Istat sul Pil (Prodotto interno lordo), peggiori delle già ben poco rosee stime precedenti, impongono di fare ogni sforzo per ripartire il prima possibile. Bisogna trovare il modo di far partire almeno i primi investimenti già nei prossimi mesi. La prima urgenza - prosegue la parlamentare in una nota - è la messa in sicurezza del territorio, che dovrà figurare in testa al Recovery plan italiano. Ma non si può aspettare troppo. I primi interventi devono essere immediati e tempestivi, perché il dissesto deve essere fronteggiato subito, come i disastri degli ultimi giorni confermano, ma anche perché - conclude l'esponente di Leu - è quella la strada maestra per creare occupazione e avviare la ripresa su binari diversi da quelli fallimentari e falliti del passato". (Com)