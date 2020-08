© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di aziende tedesche che hanno messo in piedi piani di lavoro a breve termine, ricorrendo alla cassa integrazione, è scesa al 37 per cento ad agosto, rispetto al 42 per cento di luglio. Lo riferisce l'istituto economico Ifo, in base a una rilevazione condotta nell'ultimo mese.(Geb)