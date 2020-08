Milano: rapina al supermercato, arrestato 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri gli agenti della polizia di Milano hanno arrestato un 35enne per rapina impropria presso l'Ipercoop di viale Umbria. Il soggetto, di nazionalità tunisina, dopo aver rubato dagli scaffali merce per un valore di circa 160 euro, ha cercato di allontanarsi dal negozio senza pagare, nascondendo la refurtiva nel proprio zaino. Subito fermato dagli addetti alla sicurezza, l'uomo ha reagito spintonandoli e minacciandoli con un oggetto appuntito. Sul posto gli agenti sono intervenuti bloccandolo e portandolo in commissariato.(Rem)