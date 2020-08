Scuola: Gelmini (FI), paritarie non hanno visto ancora un euro, governo si attivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ricorda che "il Parlamento nei mesi scorsi ha votato - all'interno dei provvedimenti per l'emergenza Covid - per stanziare 300 milioni di euro per le scuole paritarie. Domani è il primo settembre - continua la parlamentare in una nota - e questi istituti, fermi e senza incassare le rette da mesi, non hanno visto ancora un euro. Il governo dovrebbe dare immediate spiegazioni e attivarsi per risolvere il problema". A giudizio dell'esponente di FI, "queste realtà non possono essere abbandonate e non possono correre il rischio di chiudere i battenti per la lentezza burocratica dell'esecutivo. Subito i fondi per le paritarie e per dare la possibilità alle famiglie di esercitare la libera scelta educativa, così come previsto dalla nostra Costituzione". (Com)