Ucraina-Italia: Istituto di cultura e ambasciata a Kiev partecipano a Festival cinema Molodist

- L’Istituto italiano di cultura di Kiev, in sinergia con l’ambasciata d’Italia, ha partecipato anche quest’anno al Festival internazionale del cinema Molodist (22-30 agosto), giunto nel 2020 alla 49ma edizione. Come riferisce un comunicato stampa, si tratta del maggior Festival cinematografico in Ucraina, nonché uno dei più importanti nell’Europa orientale, seguito da un pubblico in gran parte giovanile. In particolare risalto il programma italiano anche in ragione del fatto che quest’anno ricorre il 100mo anniversario della nascita di Federico Fellini, cui è stato dedicato, come evento speciale, la proiezione di “Le notti di Cabiria”. Il film è stato presentato dal direttore dell’Iic Edoardo Crisafulli. L’omaggio a Fellini è stato arricchito dalla proiezione del documentario "Fellini degli Spiriti" di Anselma dell’Olio. Il successo riscosso dal programma italiano dimostra che il cinema italiano, sia quello classico che quello contemporaneo, è molto apprezzato dal pubblico ucraino. Il Molodist è uno dei primi festival ucraini, dopo l’emergenza coronavirus, ad essere offline, con partecipazione fisica degli spettatori, cui si è aggiunta anche la fruizione online di alcune proiezioni. (Com)