Milano: strappa dal collo una catenina e tenta la fuga, arrestato 19enne

- Un 19enne è stato arrestato ieri sera dalla polizia di Milano dopo aver rubato una catenina a un passante mentre si trovava in via Adolfo Windt. Secondo la ricostruzione dell'accaduto fornita agli uomini della polizia di Milano due soggetti, di nazionalità marocchina, hanno avvicinato un uomo italiano di 35 anni e con una scusa lo hanno distratto strappandogli una catenina dal collo. I due hanno tentato la fuga, uno di loro è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il 19enne è stato raggiunto dall'uomo derubato prima di essere consegnato alla polizia, che lo ha arrestato per rapina aggravata in concorso. (Rem)