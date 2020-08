Russia-Bielorussia: Cremlino, Lukashenko in visita a Mosca nelle prossime due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko si recherà in visita in Russia nelle prossime due settimane. Lo ha reso noto il segretario stampa del Cremlino, Dmitrij Peskov, spiegando che la data esatta del viaggio di Lukashenko e dell'incontro con l'omologo Vladimir Putin è ancora da definire. "I due presidenti hanno concordato ieri che ciò avverrà nelle prossime settimane", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. In precedenza, Putin e Lukashenko hanno avuto una conversazione telefonica, durante la quale hanno concordato un incontro personale nel prossimo futuro durante la visita del presidente bielorusso a Mosca. (Rum)