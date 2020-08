Sicurezza: controlli nelle stazioni del Lazio, un arresto e 9 denunce in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6.553 persone identificate, una persona arrestata, 9 denunciate, 469 le pattuglie impegnate in stazione: è il bilancio dell'attività della Polizia ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale, Il 27 agosto scorso si è svolta l'operazione "Stazioni sicure", promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia ferroviaria ed incentrata sul rafforzamento delle attività di controllo straordinario del territorio ferroviario, con l'uso di smartphone e metal detector e con la partecipazione delle unità cinofile della Polizia di Stato antiesplosivo e antidroga per un controllo mirato di bagagli, dei depositi in stazione e dei passeggeri. Nel corso della giornata gli agenti della Polizia ferroviaria di Formia hanno denunciato un uomo che, rifiutandosi di indossare la mascherina a bordo treno e di fornire le sue generalità, ha anche opposto resistenza ai poliziotti, intervenuti su richiesta del capotreno. Oltre alla denuncia, per l'uomo è scattata anche la sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. Una giovane donna di nazionalità rumena il 29 agosto si aggirava in maniera sospetta tra i viaggiatori nella Stazione Termini. E' risultata avere numerosi precedenti penali nonché un divieto di ritorno nel comune di Roma, motivo per il quale è stata denunciata dagli agenti Polfer.(Rer)