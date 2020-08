Maltempo: Copagri, Veneto flagellato, danni per milioni di euro ad agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo il nubifragio di pochi giorni fa, che aveva già causato ingenti danni al primario regionale, quantificabili in diversi milioni di euro, le province di Vicenza e di Verona questo fine settimana sono di nuovo finite sott’acqua; una tromba d’aria, infatti, accompagnata da grandine e pioggia, si è abbattuta su numerose zone del Veneto, radendo quasi completamente al suolo vigneti, frutteti e provocando danni anche agli immobili”. Lo ha affermato in una nota la Copagri all’indomani dell’ennesima bomba d’acqua che ha colpito la Regione Veneto, ancora alle prese con la conta dei danni della recente ondata di maltempo, che aveva flagellato, in particolare proprio il veronese. La situazione diventa sempre più seria per gli agricoltori della zona e per tutto l'importante indotto che ruota attorno alle coltivazioni. (segue) (Ren)