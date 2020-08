Maltempo: Copagri, Veneto flagellato, danni per milioni di euro ad agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Copagri ha aggiunto. “Dalle uve per la produzione del vino Bardolino al Soave, passando per kiwi, mele, cereali e ortaggi, nulla si è salvato nelle aree più colpite dal maltempo. Nell’est Veronese, il comune di Montecchia di Crosara è stato flagellato da vento e grandine. Sempre nel veronese, la grande forza del vento ha causato pesanti danni anche a Soave, Fittà, Illasi e Mezzane, dove ha buttato per terra interi filari di viti, tranciando gli ancoraggi degli impianti; un disastro analogo si è verificato anche a Lavagno e Caldiero, così come a Zevio, dove sono state colpite mele e pere”. Infine la considerazione del presidente Verrascina: "Parliamo di diversi milioni di euro di danni, che vanno ad aggiungersi al già salato conto pagato la scorsa settimana da una zona particolarmente vocata, che rischia ora serie ripercussioni, anche a livello di indotto". (Ren)