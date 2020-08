Libia: quotidiano governativo turco sottolinea il "ruolo centrale" di Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fathi Bashagha, ministro dell’Interno sospeso del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, “figura influente” che è “ben vista dai sostenitori internazionali” del governo di Tripoli, ha avuto un “ruolo centrale” durante l’offensiva che il generale Khalifa Haftar ha mosso negli ultimi mesi contro la capitale libica. Lo ha scritto ieri il quotidiano turco filogovernativo “Daily Sabah”, commentando la notizia della sospensione di Bashagha da parte del primo ministro di Tripoli, Fayez al Sarraj. “Ogni giorno in Libia è doloroso”, ha dichiarato Bashagha ritornando a Tripoli sabato sera, indicando nella “corruzione diffusa in tutti i settori” il principale responsabile delle difficoltà del paese. L’articolo del quotidiano turco sottolinea che Bashagha, originario della città di Misurata, “aveva annunciato passi per imbrigliare i gruppi armati che detengono il vero potere a Tripoli”, e che “dopo l’annuncio” della sospensione “rumorosi spari” sono stati uditi nel centro della capitale libica. Una delegazione turca di alto livello, guidata dal ministro della Difesa di Ankara Hulusi Akar, si è recentemente recata in Libia per discutere con le autorità libiche, fra le altre cose, della possibile istituzione di una base navale turca nel porto di Misurata, città-Stato di cui è originario lo stesso ministro Bashaga. (Tua)