- Una donna è stata arrestata dalla polizia di Milano in via Menabrea mentre, nella serata di ieri, danneggiava alcune vetture in sosta usando una racchetta da tennis. L'arrestata, una 43enne di nazionalità albanese, è stata fermata dagli agenti, accorsi sul posto dopo dopo che era riuscita a danneggiare parti della carrozzeria e aver infierito sugli specchietti retrovisori di due autovetture parcheggiate. (Rem)