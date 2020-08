Referendum: Baldelli (FI), taglio dannoso a democrazia unisce esponenti di tutte le culture politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e tra i promotori del comitato per il no, "chi ancora pensa di votare sì al taglio dei parlamentari si dovrebbe chiedere perché ogni giorno un numero sempre maggiore di esponenti di culture politiche, sensibilità e tradizioni diverse dica io voto no contro quello che considera", conclude il parlamentare su Twitter, "un taglio dannoso alla nostra democrazia". (Rin)