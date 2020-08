Romania: vice governatore Banca centrale è una delle opzioni al vaglio dei socialdemocratici per la carica di premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice governatore della Banca nazionale di Romania, Leonardo Badea, è una delle opzioni considerate dal Partito socialdemocratico (Psd) come futuro primo ministro, se la mozione di sfiducia dovesse essere approvato dal Parlamento. Lo ha annunciato il presidente del Psd, Marcel Ciolacu, all'emittente televisiva "Antena 3". "E'una delle opzioni considerate al momento ed è una persona che merita questa proposta", ha detto Ciolacu precisando che il presidente "ha commesso un grosso errore" all'inizio della crisi sanitaria, quello di non aver presentato una proposta per un governo di unità nazionale. "Il presidente Klaus Iohannis ha commesso un grosso errore, quello di non essere venuto con un governo di unità nazionale quando è iniziata la crisi del coronavirus. La Romania sarebbe stata completamente diversa in questo momento", ha aggiunto. "Tutte le forze politiche dovevano essere coinvolte in questo sforzo, sarebbe stata un'altra comunicazione molto più coerente e sono certo che quel governo non si sarebbe allontanato dall'agenda rumena. Questo è stato un grave errore. Il presidente in quel momento doveva vedere l'interesse dei rumeni al di sopra dell'interesse del Partito nazional liberale (Pnl) e questo unico programma politico del Pnl", ha concluso Ciolacu. (Rob)