Ue: Commissione si unisce a strumento Covax e stanzia 400 milioni di euro a sostegno dell'iniziativa

- La Commissione europea ha confermato il suo interesse a partecipare allo strumento Covax (Vaccine Global Access Facility), uno strumento per permettere un accesso equo ai vaccini al Covid-19. Lo si apprende dall'esecutivo europeo che ha annunciato di dare, nell'ambito dell'impegno del Team Europe, un contributo di 400 milioni di euro a sostegno di Covax e dei suoi obiettivi. "Nessun paese, nessun continente può sconfiggere il coronavirus da solo. Dobbiamo unire le forze. Questo è ciò che stanno facendo le due campagne Coronavirus Global Response e Global Goal Unite", ha dichiarato in un messaggio video la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Finora abbiamo raccolto quasi 16 miliardi di euro e abbiamo istituito un quadro di cooperazione globale, chiamato Act-Accelerator, insieme ai nostri partner internazionali, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità. Questo Act-Accelerator ci consentirà di sviluppare e distribuire vaccini, test e trattamenti a tutti coloro che ne hanno bisogno nel mondo", ha ricordato. (segue) (Rob)