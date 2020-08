Ue: Commissione si unisce a strumento Covax e stanzia 400 milioni di euro a sostegno dell'iniziativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi facciamo un ulteriore passo avanti. La Commissione europea è pronta ad aderire alla Covax Facility", una struttura "progettata per organizzare l'approvvigionamento di vaccini contro il coronavirus a livello globale. Ci uniremo a Covax insieme ai nostri Stati membri dell'Ue, come Team Europe". Inoltre, la Commissione darà "un contributo di 400 milioni di euro in garanzie allo strumento Covax e ai suoi obiettivi" che "aiuterà ad acquistare e fornire dosi di futuri vaccini per i paesi a basso e medio reddito". La presidente ha spiegato che, "parallelamente", l'Ue continua il lavoro di negoziazione "con le aziende farmaceutiche per acquistare dosi di vaccini per conto degli Stati membri dell'Ue". Questo perché "non saremo al sicuro finché tutti, qui in Europa o là fuori nel mondo, non saranno al sicuro", ha sottolineato. "Abbiamo bisogno di solidarietà globale. Il contributo della Commissione europea a Covax ci avvicina di un passo a questo obiettivo", ha concluso. La Commissione ha evidenziato che la Covax Facility, co-guidata da Gavi, la Vaccine Alliance, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) e l'Oms, mira ad accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini al Covid 19 e a garantire un accesso equo ad ogni paese nel mondo. (Rob)