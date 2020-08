Spagna: Turismo, settore alberghiero chiede con urgenza a governo Sanchez piano di riattivazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore alberghiero della Spagna ha bisogno con urgenza di un "piano di riattivazione per il turismo" che tenga conto delle differenze territoriali. E' quanto affermato in una lettera inviata dalla Confederazione spagnola degli alberghi e degli alloggi turistici (Cehat) al ministro dell'Industria, del Turismo e del Commercio, Reyes Maroto. Tra le richieste presentate al governo, l'esenzione totale dai contributi per i circa 424 mila lavoratori che si trovano in cassa integrazione straordinaria (Erte) ed in cambio le aziende si farebbero carico degli oneri sociali dei lavoratori che vi aderiscono. "Abbiamo bisogno di un Erte flessibile che permetta l'ingresso e l'uscita dei lavoratori in base alla situazione del turismo", hanno spiegato Cehat nella missiva. L'associazione di categoria, inoltre, ha chiesto l'esenzione dell'imposta sui beni immobili (Ibi), sulle attività economiche (Iae) e le tasse municipali.(Spm)