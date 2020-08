Roma: Franceschini su Giornata cultura ebraica, riflettere sul senso di una storia comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, "Roma custodisce, nel sito archeologico di Ostia, una delle più antiche sinagoghe dell'Europa occidentale e da due millenni è la casa della prima comunità della diaspora. Per la prima volta - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, la Capitale sarà quest'anno la città capofila in Italia per le celebrazioni della giornata della cultura ebraica. È un momento importante per riflettere sul senso di una storia comune e ricordare quanto siano intrecciati i nostri percorsi". Franceschini commenta in questo modo l'annuncio delle celebrazioni per la XXI edizione della Giornata europea della cultura ebraica, in programma il prossimo 6 settembre. (Com)