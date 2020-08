Emirati: due morti in esplosione ristoranti ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’esplosione causata da una sospetta fuga di gas ha ucciso due persone e ferito altri individui oggi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferiscono i media locali. L’esplosione ha coinvolto due ristoranti situati nel centro della capitale emiratina, appartenenti alle catene statunitensi “Hardee’s” e “Kfc”. Secondo l’ufficio media del governo di Abu Dhabi, squadre di soccorso stanno lavorando attualmente per evacuare i residenti dall’edificio colpito e per mettere in sicurezza la zona. Secondo quanto riferito dalla polizia di Abu Dhabi, una delle due vittime è stata uccisa nell’esplosione, un’altra è deceduta dopo essere stata colpita dai detriti. Non sarebbero gravi invece gli altri feriti. (Res)