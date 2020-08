Pil: Cattaneo (FI), da politiche governo disastro economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, "il crollo del Pil (Prodotto interno lordo) del 12,8 per cento certificato da Istat per il secondo trimestre del 2020 disegna perfettamente il perimetro entro il quale si sta muovendo il governo: un disastro economico che trascinerà gli effetti negativi sull'economia reale ancora per molto tempo. Di fronte a questo scenario post bellico - continua il parlamentare in una nota - Conte e i suoi ministri dovevano intervenire con politiche economiche attive e volte a ridurre la pressione fiscale, rilanciare gli investimenti e la spesa corrente. E' stato fatto l'esatto contrario, come ribadito anche dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi: 'Basta con bonus e reddito di cittadinanza'. O il governo inverte la rotta con le prossime misure che intende portare in Parlamento - conclude l'esponente di FI - o l'autunno che ci apprestiamo ad affrontare da un punto di vista economico sarà solo di fuoco e senza potenza". (Com)