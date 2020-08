Roma: Palozzi (Cambiamo), male riapertura ztl nel centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuovo abbaglio del Comune di Roma nel delicato settore della viabilità cittadina. Oggi dal Campidoglio grillino è previsto il ripristino della ztl del Centro storico, del Tridente e di Trastevere: una misura, a nostro giudizio, precoce, inutile e dannosa alle economie di tanti negozianti, messi in ginocchio dalle conseguenze nefaste dell'emergenza Coronavirus". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Siamo completamente d'accordo con le istanze delle associazioni commercianti e sollecitiamo la sindaca Raggi a rivedere la decisione, anche in considerazione del fatto che il trasporto pubblico continua a presentare inefficienze e criticità. Stiamo vivendo una congiuntura assai negativa, famiglie e imprese sono in crisi e dalle istituzioni servono azioni realmente a sostegno della ripresa economica e finanziaria: concetto che la giunta pentastellata fatica evidentemente a capire".(Com)