Roma: Politi (Lega), assurdo chiudere varchi ztl, ennesima follia di Raggi

- Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina, in una nota dichiara: "Assistiamo sbigottiti all'ennesima follia da parte del sindaco. Da questa mattina i varchi ztl sono nuovamente chiusi, in un momento di grande crisi per il commercio e con il grande esodo del rientro in ufficio dei romani". "L'unico effetto prodotto da questa ordinanza - aggiunge l'esponente della Lega - è stato il sovraffollamento dei mezzi pubblici e l'impossibilità a mantenere le necessarie misure di sicurezza sanitaria. Siamo d'accordo con l'Associazione dei commercianti che ha chiesto la proroga dell'apertura dei varchi per altre settimane, in modo da gestire meglio il flusso delle entrate dei lavoratori, cittadini e dei turisti di settembre. Riteniamo che il sindaco invece di riaprire i varchi avrebbe dovuto pensare ad una forma di compensazione sulla durata dei permessi per tutti gli utenti che hanno pagato il ticket annuale di ingresso nell'area ztl e che in questi mesi ne hanno usufruito al pari di tutti gli altri cittadini gratuitamente. È troppo chiedere che i permessi vengano prolungati per altri mesi? Più in generale, è troppo chiedere a questa consiliatura il rispetto dei cittadini anche mediante piccoli gesti di amministrazione quotidiana?". (Com)