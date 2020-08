Verbania: riaperta dopo 3 giorni la statale 34 del Lago Maggiore, era stata chiusa per una frana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina, dopo 3 giorni, è stata riaperta al traffico a fasce orarie, a senso unico alternato, la strada statale 34 "Del Lago Maggiore", in corrispondenza del km 24,700 in località Oggebbio, in provincia di Verbania Cusio Ossola. Nel dettaglio, verrà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri, esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6:00 alle ore 8:00; dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Un'apertura parziale allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, nelle more dell’esecuzione di ulteriori verifiche ed attività da parte del Comune di Oggebbio, così come definito durante il Comitato Operativo per la Viabilità, tenutosi la scorsa domenica alla presenza della Prefettura VCO e degli Enti locali. Il transito dei mezzi di soccorso sarà consentito durante l’intera giornata. Il personale del comune di Oggebbio garantirà il servizio di guardiania dei versanti e del rio a monte della statale 34 “del Lago Maggiore”, al fine di assicurare la tempestiva interruzione della viabilità in caso di pericoli imminenti. La chiusura si era resa necessaria a partire dalla serata dello scorso 28 agosto a seguito di uno smottamento attiguo alla statale che aveva provocato un riversamento di fango e detriti sulla carreggiata. L’intervento di Anas – che si è attivata nell’immediato – è consistito, nella rimozione del materiale dal piano viabile ed alla conseguente pulizia, allo scopo di ripristinare la viabilità. (Rpi)