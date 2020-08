Pil: Fapi, basta chiacchiere, situazione da codice rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, commenta il calo del Pil in Italia del 12,8 per cento nel secondo trimestre e in una nota scrive: "Basta chiacchiere e proclami. Il crollo del Prodotto interno lordo è da codice rosso. Il Paese rischia di sprofondare nella più grave crisi economica della propria storia. Il governo - conclude - la smetta di tergiversare, metta mano ad un piano di rilancio economico e di ammodernamento della macchina dello Stato, capace di restituire fiducia alle imprese e alle famiglie".(Com)