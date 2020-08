Giappone: nuovo premier potrebbe essere votato in sessione straordinaria Dieta il 17 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successore del primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, potrebbe essere ufficialmente nominato il 17 settembre in una sessione straordinaria della Dieta, il parlamento del paese. Lo riferisce il quotidiano “Asahi Shinbun” sulla base di fonti del Partito liberaldemocratico (Ldp) e del governo. La seduta dovrebbe essere convocata l’8 settembre. Prima del suo svolgimento, probabilmente il 14 settembre, si terrà un’assemblea generale dei parlamentari dell’Ldp di entrambe le camere, la Camera dei rappresentanti (bassa) e la Camera dei consiglieri (alta). Con ogni probabilità l’Ldp sceglierà il suo nuovo leader con una procedura semplificata, ovvero senza il voto della base. Il candidato vincitore dovrà quindi essere votato come primo ministro nella Dieta, dove la coalizione di governo guidata dall’Ldp ha la maggioranza. Il 16 settembre dovrebbe costituirsi la nuova forza di opposizione nato dalla fusione tra il Partito democratico per il popolo (Dpp) e Partito costituzionale democratico (Cdp). (segue) (Git)