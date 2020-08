Giappone: nuovo premier potrebbe essere votato in sessione straordinaria Dieta il 17 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Adempierò alle mie responsabilità finché non sarà approvato un nuovo primo ministro”, ha affermato Abe, che ha deciso di non nominare un sostituto ad interim. “Non rilascerò commenti su nomi specifici”, ha proseguito, dicendosi convinto che ci siano comunque validi candidati. Abe ha aggiunto che certamente il suo successore dovrà continuare a occuparsi della crisi sanitaria. Il vice primo ministro, Taro Aso, ha dichiarato che non intende candidarsi, mentre l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba e l’ex ministro degli Esteri Fumio Kishida hanno reso nota la loro volontà di correre per l'incarico. Tra i potenziali candidati ci sono anche il capo di gabinetto, Yoshihide Suga, il cui nome è emerso tra quelli favoriti, e il ministro della Difesa, Taro Kono. (segue) (Git)