Sardegna: bomba d'acqua su Cagliari e hinterland, allagamenti e danni in più punti della città

- Danni e disagi un po' dovunque per un nubifragio che ha colpito Cagliari questa mattina. Pioggia violentissima e una grandinata hanno fatto finire sott'acqua la frazione di Pirri, dove le strade si sono rapidamente allagate raggiungendo le serrande di molti negozi. Superlavoro per i Vigili del fuoco che segnalano numerose chiamate per soccorsi e allagamenti in più punti della città. Nei pressi dell'ospedale San Giovanni di Dio, nel quartiere Stampace, un grosso albero di pino è crollato distruggendo un'auto in sosta. In via della Pineta, nei pressi dello stadio Amsicora, si segnalano cedimenti nella strada con forti disagi per il traffico automobilistico. Allagamenti anche l'hinterland e danni sulle spiagge: un chiosco a Baccu Mandara, sulla strada panoramica per Villasimius, è stato completamente distrutto dal forte vento. In via precauzionale è disposta la chiusura di tutti i parchi cittadini, a causa del forte vento che in queste ore sta interessando Cagliari. La riapertura verrà comunicata non appena cesseranno le condizioni di pericolo. (Rsc)