Ostia: controlli carabinieri su litorale, 2 persone arrestate e altre 2 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo fine settimana d’agosto appena trascorso, sono proseguiti i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Ostia con la collaborazione dei carabinieri del Nil di Roma. L’attività di controllo è stata incentrata nel monitoraggio della movida, con la verifica dei luoghi di aggregazione e negli esercizi pubblici, nonché in diversi stabilimenti balneari, dove sono state anche elevate contravvenzioni per inottemperanze alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Il bilancio è di 2 persone arrestate ed altre 2 denunciate. Ad Ostia, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna di 51 anni, per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziana madre. Allertati da una chiamata al 112, i militari sono intervenuti all’interno di un’abitazione, dove hanno soccorso un’anziana donna che era stata minacciata di morte poco prima dalla figlia convivente, che rientrata a casa in stato di astinenza da sostanza stupefacente, metteva a soqquadro l’appartamento e sotto minaccia si faceva consegnare del denaro. Prontamente bloccata, la donna è stata condotta presso la casa circondariale femminile di Roma Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida. (segue) (Rer)