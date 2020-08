Ostia: controlli carabinieri su litorale, 2 persone arrestate e altre 2 denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ad Ostia, i carabinieri, su disposizione del Tribunale di Roma, hanno arrestato un uomo di 59 anni, con precedenti ed affetto da disturbi psichici. Il provvedimento è scaturito a seguito del comportamento tenuto dall’uomo che, pochi giorni prima, si era reso autore di un incendio minacciando di farsi esplodere all’interno della propria abitazione. Solo diverse ore dopo, e dopo l’evacuazione dell’intera area circostante, i carabinieri erano riusciti a fare irruzione nell’appartamento e a disarmare l’uomo che brandiva una bottiglia d’alcol vicino ad una bombola del gas. L’esagitato si trova attualmente recluso presso il carcere di Roma Rebibbia. Ancora sul territorio lidense, i carabinieri hanno denunciato, al termine di uno specifico servizio, un 43enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto dai militari mentre passeggiava per le vie di Ostia con fare sospetto. Subito controllato, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina. L’azione dei carabinieri si è così estesa alla perquisizione dell’abitazione del reo, dove è stato rinvenuto tutto il materiale occorrente per la pesa ed il confezionamento della droga. (segue) (Rer)