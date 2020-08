Ostia: controlli carabinieri su litorale, 2 persone arrestate e altre 2 denunciate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra chiamata al numero 112 Nue, ha indirizzato i carabinieri di Ostia in zona Casal Palocco, dove un 57enne incensurato, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, ha minacciato con una pistola al peperoncino un giovane del posto costringendolo alla fuga a bordo della propria autovettura. Il reo è stato subito individuato e deferito all’Autorità giudiziaria mentre la pistola veniva posta sotto sequestro. Infine, nel quadro dei servizi di controllo disposti dal gruppo carabinieri di Ostia, supportati dai militari del Nucleo ispettorato del Lavoro di Roma, sono state svolte anche le verifiche sul rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19. Durante questa attività, i carabinieri hanno sanzionato 4 esercizi commerciali ed elevato sanzioni per circa 6.000 euro, nonché, in un’occasione si è reso necessario il provvedimento si sospensione dell’attività per giorni 6. (Rer)