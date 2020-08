Coronavirus: Cisl, inserire i 3mila "camici grigi" lombardi come medici scolastici a tempo indeterminato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino della medicina scolastica, secondo la Cisl Medici Lombardia: "dovrebbe essere previsto e programmato non a termine ed in funzione unicamente emergenziale, ma come anello importante della rete sanitaria territoriale, magari anche collegato al dipartimento di prevenzione, ma comunque con funzione stabile ed efficiente. L'evoluzione del sistema sociosanitario ha più volte messo in evidenza la necessità di una figura sanitaria, adeguatamente formata, di riferimento nell'ambito scolastico". "Il medico scolastico avrebbe il compito di insegnare le elementari norme igieniche, alimentari e comportamentali, magari anche in situazioni di emergenza, costituendo una figura "amica" alla quale fare riferimento in prima istanza per ogni necessità, ovviamente in supporto ed in collaborazione con le altre figure mediche del territorio – spiega Mazzacane -. Si potrebbe affiancarlo per l'attività di screening a favore degli studenti per svariate condizioni patologiche ad altre professionalità sanitarie, riducendo l'insorgenza di condizioni dannose per la salute, a loro volta potenzialmente determinanti situazioni di disabilità per il resto della vita". (Com)