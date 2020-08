Turchia: Pil in calo nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020 l’economia della Turchia ha registrato una contrazione del 9,9 per cento su base annuale, per un Pil ai prezzi correnti pari a 153,18 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da dati pubblicati oggi dall’Istituto nazionale di statistica di Ankara (TurkStat). Secondo TurkStat, il Pil aggiustato per la stagione, il calendario e ai valori concatenati, è calato dell’11 per cento rispetto al trimestre precedente. La contrazione dell’economia è una conseguenza delle restrizioni dovute all’epidemia di coronavirus. Un gruppo di 17 economisti consultati dall’agenzia di stampa turca “Anadolu” ha previsto per l’economia turca nel 2020 un calo complessivo dell’1,8 per cento, mentre prima del coronavirus era attesa una crescita di 5 punti percentuali.(Tua)