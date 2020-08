Sicilia: ricerca Ingv per mappa zone a maggiore pericolosità sismica di faglie Etna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 dicembre 2018 una scossa sismica di magnitudo Mw 4.9 ha interessato il fianco sud-orientale dell'Etna, causando ingenti danni alle zone urbane di nove comuni etnei. Lo riferisce una nota dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Su impulso del commissario straordinario designato dalla presidenza del Consiglio dei ministri per la ricostruzione dell'area etnea, l'Ingv ha messo a disposizione l'esperienza di ricercatori altamente specializzati nel rilevamento geo-strutturale e nella pianificazione territoriale di aree vulcano-tettoniche attive, per l'elaborazione di una mappa statica ed interattiva (WebGis) delle "microzone omogenee" delle faglie etnee attivate dal sisma del 2018, pubblicata nei giorni scorsi dal Commissario (https://commissariosismaareaetnea.it/). (segue) (Com)