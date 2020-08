Sicilia: ricerca Ingv per mappa zone a maggiore pericolosità sismica di faglie Etna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa esperienza è stata particolarmente importante", ha dichiarato Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv "giacché la ricerca scientifica è stata letteralmente "applicata" al territorio, traducendo in una forma comprensibile alcune attività di studio estremamente complesse e condotte dall'Ingv, offrendole a tutta la popolazione con risvolti di grande utilità pubblica". "Si tratta di un risultato importante ed imprescindibile per la Struttura commissariale e per le popolazioni terremotate, poiché consente di procedere rapidamente ed in sicurezza alla ricostruzione del territorio interessato dal sisma", ha dichiarato il commissario Salvatore Scalia. "Le persone sono consapevoli della pericolosità geo-vulcanologica e sismica dell'Etna, ma il sisma del 26 dicembre 2018, diversamente da altri eventi del passato, ha prodotto anche una vistosa 'fagliazione superficiale' del territorio che è stato possibile mappare con precisione, delle vere e proprie spaccature del terreno che si sono propagate anche nelle aree urbanizzate, danneggiandole gravemente", ha proseguito Marco Neri. (segue) (Com)