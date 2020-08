Migranti: Aimi (FI), in arrivo tre navi per quarantena clandestini, governo fuorilegge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno invia altre tre navi da attraccare al largo di Lampedusa per “accogliere” in quarantena gli irregolari sbarcati furtivamente nelle ultime ore sulle nostre coste: siamo arrivati al capolinea della tollerabilità, con la resa senza condizioni alla follia immigrazionista del governo più a sinistra di sempre. Così in una nota Enrico Aimi, senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri. “Un fallimento dietro l’altro, incomprensibile e pericoloso: in Italia non esistono più confini o legalità, i primi sono un colabrodo mentre la seconda funziona sovente solo ad intermittenza politica”, ha detto. “Che fine ha fatto il reato di immigrazione clandestina? Mettiamo la parola fine agli interessi a molti zeri che ruotano in patria e all’estero su questo tragico è pericoloso mercimonio: le Procure della Repubblica cosa ci stanno a fare? Ad un Viminale completamente fuori rotta chiediamo di aprire gli occhi, non i confini, e di procedere a respingimenti e rimpatri”, ha continuato, aggiungendo che in caso contrario “siamo in presenza di un governo fuorilegge”. (Com)