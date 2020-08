Venezuela: Borrell, positiva scarcerazione deputato di opposizione Requesens

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha salutato con favore la scarcerazione del deputato di opposizione venezuelano, Juan Requesens. “L’Ue valuta positivamente il trasferimento di Juan Requesens ai domiciliari. L’Ue continuerà a sostenere un’uscita politica alla crisi in Venezuela che passi per elezioni libere, inclusive e trasparenti”, ha scritto Borrell sul suo account Twitter. Nel fine settimana la famiglia del deputato di opposizione venezuelano Juan Requesens ha annunciato la sua scarcerazione, dopo oltre due anni di detenzione per la sua presunta partecipazione a un tentativo di attentato contro il presidente Nicolas Maduro denunciato dalle autorità di Caracas nel 2018. “Mio fratello Juan è a casa”, ha scritto la sorella del deputato sul suo account Twitter. (segue) (Beb)